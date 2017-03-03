В Подмосковье обнаружили оранжерею галлюциногенных грибов

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Полиция задержала 20-летнего жителя Подмосковья, который устроил в квартире плантацию галлюциногенных грибов. У него изъяли два контейнера с грибами и специальные теплицы для их выращивания. Возбуждено уголовное дело.

Житель Егорьевска Московской области задержан полицией по подозрению в сбыте наркотических средств, пишет издание "Русская планета".

В ходе обыска у 20-летнего молодого человека нашли два пластиковых контейнера с галлюциногенными грибами. В его квартире также обнаружили специально оборудованные теплицы, в которых он выращивал эти грибы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

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