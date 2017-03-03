Тело туриста из Индии нашли в номере московской гостиницы

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Тело туриста из Индии обнаружено в номере одной из московских гостиниц. По предварительным данным, 32-летний мужчина скончался от проблем с сердцем.

В одной из столичных гостиниц скончался турист из Индии. Об этом говорится в сообщении московского управления Следственного комитета, поступившем в редакцию TVC.RU.

По предварительным данным, причиной смерти 32-летнего индийца стала острая сердечная недостаточность. Признаков насильственной смерти на теле мужчины следователи не обнаружили.

Погибший въехал в Россию по туристической визе. По факту смерти туриста проводится проверка.