В Кабардино-Балкарии после схода лавины нашли тела четверых погибших

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В результате схода лавины в горах Кабардино-Балкарии погибли по меньшей мере четыре человека. Под обвал снега люди попали на запрещенном для катания склоне Чегета. Один из попавших под лавину лыжников найден живым.

Тела четверых погибших найдены на склоне Чегета в Кабардино-Балкарии после схода лавины. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева.

"При поисках женщины, о которой сообщил выживший лыжник, в сошедшей лавине были обнаружены еще два тела погибших", - сказал он.

Еще два тела, по данным агентства, были найдены ранее. Один из попавших под лавину лыжников был найден живым. Тела были найдены на склоне, запрещенном для катания.

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