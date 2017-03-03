Беглого экс-депутата Вороненкова объявили в международный розыск

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СКР объявил в международный розыск экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Ранее сообщалось, что обвиняемый в мошенничестве Вороненков скрылся от органов следствия. Позднее выяснилось, что он уехал вместе со своей супругой Марией Максаковой на Украину, где получил гражданство этой страны.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков объявлен в международный розыск, заявил следователь в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о заочном аресте беглого парламентария, передает ТАСС.

"По моему мнению, это абсолютно законно", - подчеркнул следователь. Срок следствия по делу Вороненкова продлен до 24 апреля.

В феврале Следственный комитет объявил Вороненкова в федеральный розыск. В декабре прошлого года он получил украинское гражданство и резко раскритиковал политическую ситуацию в России. Также он дал показания для следствия по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Вороненков был депутатом Госдумы с 2011 по 2016 годы. Его подозревают в мошенничестве и организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц.

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