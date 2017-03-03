Украинские проститутки устроили митинг в центре Киева

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Работницы "секс-индустрии" Украины устроили шествие в центре Киева. Они потребовали отменить административное наказание за занятие проституцией.

Работники украинской "секс-индустрии" вышли на митинг за свои права в центре Киева. В акции, приуроченной к Международному дню защиты прав секс-работников, приняли участие несколько десятков человек.

Как пишет "Интерфакс", участники акции, это в основном женщины, прошли по правительственному кварталу Киева, останавливаясь возле зданий Верховной Рады, Кабинета министров и Администрации президента.

Работники секс-индустрии потребовали изменить законодательство Украины, в частности отменить административное наказание за занятие проституцией.