Бывшую главу Российской федерации баскетбола будут судить за хищение

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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей главы Российской федерации баскетбола Юлии Аникеевой. Материалы дела направлены в Чертановский суд столицы для рассмотрения по существу. Аникеевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

материалы уголовного дела в отношении бывшей главы Российской федерации баскетбола Юлии Аникеевой направлены в суд. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру Москвы.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу в отношении Аникеевой и бывшего главного бухгалтера РФБ Михаила Кочаряна. Их обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Кочарян умер в 2016 году после тяжелой болезни, однако уголовное преследование было продолжено.

"Аникеева и Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, а также при пособничестве профессионального бухгалтера Елены Силиной совершали хищения средств РФБ", - отметили в прокуратуре, уточнив, что сумма похищенного составляет около 44 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Чертановский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении Аникеевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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