Ротшильды против Рокфеллеров: война кланов достигла апогея

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Советник клана Ротшильдов Уилбур Росс на этой неделе возглавил всю американскую торговлю. Впрочем, и поставивший Росса на торговлю Трамп, по мнению аналитиков, человек Ротшильдов. Рокфеллеры, ставившие на Клинтон, пока от удара так и не оправились и видимого участия в жизни планеты не принимают. Но это только видимого. Эксперты уверены, что более чем столетняя война Ротшильдов и Рокфеллеров за контроль над мировой банковской системой как раз сейчас достигла апогея.

100-летний Дэвид Рокфеллер бегает по утрам и шутит, что планирует отметить свое 200-летие. Вероятно, интерес не только в том, чтобы пожить подольше, отмечает "ТВ Центр". Еще через сто лет Рокфеллер сможет увидеть результат того, чему он посвятил всю свою сознательную жизнь.

"Крупные финансисты они всегда мечтают о мировом господстве. Господстве финансового капитала. И именно в начале XX столетия была выработана, собрались мультимиллионеры тогда, и выработали такую формулу, она называется "формула Варбургов". О том, что власть – это товар, пусть и самый дорогой", - говорит президент Академии геополитических наук Леонид Ивашов.

А раз власть – это товар, то по логике вещей, и принадлежать она должна не правительствам, или народу его избирающим, а финансистам. Эта формула не имеет границ — ни временных, ни географических. Распространяется она и на нашу страну. Свою наиболее активную деятельность Рокфеллеры развернули в Российской Империи в конце XIX века, когда начала разрабатываться каспийская нефть. Тогда, впрочем, их обыграл другой, теперь уже не менее известный финансовый клан – Ротшильдов. Предлагая дешевые кредиты, они довольно быстро заполучили большую часть бакинских нефтепродуктов и транспортной системы, поставляющей их в Европу. Но главная битва развернулась еще через 30 лет, когда обе семьи начали спонсировать русскую революцию.

"Без этого, наверное, не было бы шанса, в принципе, ни свалить монархию, ни устроить события 1905 года. Вся оппозиция, начиная от Сталина, заканчивая Врангелем, финансировалась, так или иначе, или была связанна, или контактировала, или использовала организационные ресурсы рокфеллеровских организаций. Это была широкая сеть. Во многих случаях сеть буквально из предприятий, принадлежащих Ротшильдам", - рассказывает историк Дмитрий Зыкин.

Существует версия, что и в тотальном уничтожении царской семьи был явный интерес клана Ротшильдов. Эдвард Ротшильд, финансовый управляющий русской казны, взял у царя почти 50 тысяч тонн золота для создания нового института – Международной финансовой системы, где России отводилось особое место. Однако взамен Романовы получили лишь сертификаты, то есть просто бумажки, а золото отправилось в США, где впоследствии было передано в собственность вновь созданной Федеральной резервной системы. Однако на советском пространстве Рокфеллеры переиграли Ротшильдов. Уже во время войны СССР торговал с остальным миром через рокфеллеровский банк. Через него же в мировую финансовую систему позднее вошел и весь социалистический лагерь. Во время Карибского кризиса Эдвард Рокфеллер объяснял Хрущеву позицию США по поводу размещения американских ракет вокруг Советского союза.

"Они всегда занимались, по крайней мере, очень часто, продвижением и поддержкой тех структур, которые наносили ущерб нашей стране. Наша страна соглашалась принимать к себе вот этих людей от безнадеги. Потому что иначе невозможно было ни выйти на мировой рынок (это было верно для царской России, это было точно также верно и для Советского Союза). Потому что Советский Союз до последнего дня, несмотря ни на какие официальные проклятия в адрес друг друга, закупал официально западные технологии самого высокого уровня", - говорит историк Зыкин.

Как утверждают, в том числе и американские эксперты, в обмен на технологии Москва предоставляла Рокфеллерам исключительные права в сфере нефтеторговли. Однако с распадом СССР в активную игру на постсоветском пространстве включились и Ротшильды. Конкурирующие ранее кланы в последние десятилетия пришли к договору по взаимовыгодному распределению функций.

"Ротшильды регулируют мировой финансовый поток, точнее мировые финансовые потоки. Они направляют в более выгодные, более прибыльные регионы мира финансовые потоки. Рокфеллерам в этом плане отведена роль проведения политики благоприятствующей финансовым прибылям и росту финансовых накоплений. Они влияют, прежде всего, на политику администрации США, президентских администраций", - говорит Леонид Ивашов.

Объединение ранее противоборствующих кланов объяснимо. Они добились главного - по своим правилам создали мировую финансовую систему, в которую оказались втянуты абсолютно все страны. Именно по этим, по большому счету, частным правилам теперь работают национальные центральные банки. По этим правилам рассчитываются курсы валют. Но этого банкирам оказалось мало. Теперь глобалисты хотят и вовсе упразднить такой институт, как государство, подменив его основные функции собой.

Логика финансистов проста - им должны доставаться большие деньги, которые крутятся в социальной сфере. Для этого ее нужно представить рынком услуг. Государство в этой схеме и вовсе оказывается анахронизмом, которое со временем отмирает. Главными оказываются банкиры, они в этой парадигме становятся единственными держателями власти.

Александр Огородников, Татьяна Каминская. "В Центре событий".