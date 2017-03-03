Российский шоу-бизнес призывает отказаться от участия в "Евровидении"

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Чуть больше двух месяцев отделяют Украину от важнейшего для них экзамена на европригодность - в начале мая Киев принимает "Евровидение". Но европейцев беспокоит, как Украина обеспечит безопасность гостей конкурса. Ровно тот же вопрос возникает и у России. По словам пресс-секретаря нашего президента, Кремль обеспокоен безопасностью нашего исполнителя на "Евровидении". Впрочем, по словам Дмитрия Пескова, никаких решений об отказе от участия не принималось, хотя такие призывы звучат все громче.

Чуть больше двух месяцев отделяют украинские власти от важнейшего для них экзамена на европригодность - в начале мая Киев принимает "Евровидение". Но европейцев беспокоит, как Украина обеспечит безопасность гостей конкурса. Ровно тот же вопрос возникает и у России, отмечает "ТВ Центр". По словам пресс-секретаря нашего президента, Кремль обеспокоен безопасностью нашего исполнителя на "Евровидении". Впрочем, по словам Дмитрия Пескова, никаких решений об отказе от участия не принималось, хотя такие призывы звучат все громче.

Это раньше на "Евровидении" вспыхивали такие звезды, как АВВА. Теперь после конкурса считают не годы, а минуты славы. Триумфаторы 2006 года — монстры из финской группы "Лорди" после победы так и не открыли зрителям своих лиц, не говоря уже о новых хитах. Швед Монс Сельмерлев не стал героем миллионов. И даже девушка с бородой Кончита Вурст снова готова превратиться в никому не известного паренька.

Пока концертная площадка в Киеве, где должно пройти "Евровидение", пустует, в России предлагают вообще обойтись без этого шоу. Бойкотировать конкурс и отменить трансляцию по Первому каналу — с такой радикальной идеей выступил депутат Государственной Думы из Петербурга Виталий Милонов. Известный своей борьбой с нетрадиционными ценностями, теперь он снова против чуждых России интересов.

"Каждый день смерть на Донбассе. А мы туда к ним приезжаем: "Здрасти, вы убиваете на Донбассе? Да, мы убиваем. А мы группа из России!" А наши фанаты, которые туда поедут, на кого мы их кинем? Там будут что, волонтеры в масочках "Правого сектора"? Нет, я считаю неразумным каким-либо образом там присутствовать", - говорит депутат.

По сути, на политическую сцену парламентарий вынес то, что и так обсуждали за кулисами российского шоу-бизнеса. Раньше отказаться от участия в "Евровидении" призывали певцы Олег Газманов и Филипп Киркоров. Теперь это поддержал и мэтр отечественной эстрады Иосиф Кобзон. Выросший на Донбассе, он возмущен условиями, в которых оказались на Украине артисты из России. Невъездных в Незалежную - 140 человек, в том числе и сам певец.

"Зачем мы рискуем и даем повод националистам, бандеровцам ликовать и русофобствовать по поводу принятия участия. Нечего там делать. Если бы конкурс был действительно независимый, творческий, я бы ратовал за то, чтобы наши исполнители проявили себя", - заявляет Кобзон.

В знак протеста он предлагает в дни "Евровидения" просто не включать телевизор. Хотя и на Первом канале и на "России 1" смотрели его всегда активно. Но после истории со вторым местом Сергея Лазарева большинство зрителей, кажется, разочаровались в европейской мечте.

Отказаться от участия в уже не совсем песенном состязании, где вдруг побеждают песни с явным политическим подтекстом, как у певицы Джамалы, согласно соцопросам, считает правильным каждый второй россиянин – 52%.

На самой Украине политика явно превыше всего и уже окончательно победила культуру. В Одесской области бойцы запрещенного в России "Правого сектора" заблокировали вход в зал, где должны были выступить Потап и Настя Каменских. В Херсоне им угрожали заминировать сцену. А во Львове и Луцке из-за нападок националистов концерты и вовсе пришлось отменить. Все якобы только из-за того, что артисты гастролируют в России.

Ехать на такую Украину на "Евровидение", подготовка к которому проходит на очередной волне антироссийских настроений, крайне опасно, предупреждают эксперты. Киев явно не владеет ситуацией на улицах.

Во время массовых беспорядков украинская Нацгвардия часто старается держать нейтралитет. Особенно, когда толпа забрасывает петардами и камнями, например, здание российского посольства. Дипмиссия выглядит как осажденная крепость - несмотря на то, что по закону должна охраняться украинской стороной, как режимный объект. Что уж говорить о защите российских певцов.

"Вполне возможно, что парочка карательных батальонов снимется с Донбасса и приедет в Киев наводить порядок и разбираться с нашими артистами. Вполне возможно, что радикалы, "правосеки" попытаются организовать вооруженное нападение на наших артистов. И возможно, даже террористические акты. Все это не исключается. И это требует от спецслужб Украины колоссальной работы по недопущению даже возможности подобного рода инцидентов", - предупреждает член Научного совета при Совете безопасности России Андрей Манойло.

Политолог Манойло убежден - Украина должна предоставить России четкий план по предотвращению возможных провокаций и позволить нашим спецслужбам самим проверить объекты "Евровидения" еще до приезда российской делегации.

"Если же таких гарантий не будет, то полагаться на устные заверения украинской стороны о том, что все будет хорошо, по меньшей мере, легкомысленно. И в этом отношении Россия не просто имеет право - она обязана отказаться от участия в этом году в "Евровидении", - говорит он.

К тому же, не секрет, что "Евровидение" перестало быть только сценической площадкой. Именно поэтому Россию призывают сделать свой выбор, с которым станет считаться Европа.

Но российский шоу-бизнес как будто далек от геополитики. На Украине один за другим гастролируют Кристина Орбакайте (ее концерт, кстати, в пятницу отменили), Александр Малинин. На уличных афишах в Киеве - "Машина времена" и группа "Звери". Кажется, самое время задаться хрестоматийным вопросом - с кем вы, мастера культуры?

Борис Иванин, Александр Давыдов, Павел Дубров. "В Центре событий".

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