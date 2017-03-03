Пальмира: репортаж "ТВ Центра" из освобожденного города

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Операция по освобождению Пальмиры была спланирована и проведена под руководством российских военных советников. В ходе боёв за город, было уничтожено более тысячи экстремистов, а также свыше полусотни танков и бронемашин. В пятницу в освобождённом городе побывала съёмочная группа "ТВ Центра".

Съемочная группа "ТВ Центра" одной первых среди тележурналистов оказалась в освобождённой Пальмире. О том, какие ожесточенные боевые действия здесь завершились только что, можно судить по разбитой, брошенной военной технике боевиков: танки, артиллерийские установки. Серьезно пострадали и жилые дома. В маленькой деревне Тадмор близ древнего города совсем нет людей. Что касается самого античного памятника, то визуально определить разрушения сложно. Единственное, что бросается в глаза - взорванный амфитеатр. Это то самое место, где в мае прошлого года состоялся концерт оркестра Мариинского театра. Террористы взорвали сцену, но все стены устояли. Именно над сводами амфитеатра сирийские военные установили днём национальный флаг. А ночью такие же полотнища появились на все блокпостах, окружающих древний город, что означает - Пальмира под полным контролем правительственных сил. Эти данные подтверждают и в российском генштабе.

В Пальмире корреспонденту "ТВ Центра" удалось пообщаться с сирийскими военными - простыми солдатами, которые первыми вошли в древний город. Рассказывают, что последние несколько дней боевики убегали столь стремительно, что бросали раненых и оружие. Однако задача военных шире - она не только в освобождении античного города. В этой части пустыни и аэродром, который также был захвачен террористами, и горные вершины по определению стратегические точки в условиях боевых действий. Решающий вклад в операцию внесла российская авиация.

"Против бандформирований применялись не только самолеты, но и новейшие вертолеты КА-52, которые продемонстрировали свою высокую эффективность в горно-пустынной местности. Подчеркну, что для сохранения исторического наследия, которое не успел уничтожить террористы ИГ, удары в районе исторических памятников древней Пальмиры не наносились", - сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооржуенных сил России Сергей Рудской.

Контроль над Пальмирой был утрачен в декабре прошлого года, когда основные силы сирийской армии были брошены на решающий штурм Алеппо. Речь шла о спасении крупнейшего города Сирии. Сейчас в Пальмире горят факелы нефтяных заводов. Энергетические объекты - под контролем правительственных войск. Взятие Пальмиры в купе с Алеппо должно резко сократить территорию присутствуя боевиков. Теперь главное - удержать этот единый фронт.

"Это вот новая победа, очень серьезная, дающая возможность развивать наступление в направлении Дейр-эз-Зор, который уже давно находится в осаде. А потом уже и взятие Ракки в перспективе, если сумеем договориться с американцами, которые контролируют курдов. Естественно, и турецкие интересы должны быть учтены", - говорит военный эксперты, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Археологи ждут информации о том, в каком состоянии теперь античная часть города. В феврале террористы до основания разрушили просцениум римского театра, и подорвали две из четырех колон тетропилона, датированного 270-м годом нашей эры.

"Мы в июле месяце были в Пальмире и составляли примерные сметы на восстановление. И примерное время. Сразу могу сказать, что это не катастрофические суммы. Это вполне реальные суммы. А по срокам, скажем так, при жизни нашего поколения это все можно сделать", - заявил доктор исторических наук, генеральный директор музея Востока в Москве Александр Седов.

В ближайшее время в Пальмире начнут работу российские саперы. Нет сомнений, что следуя излюбленной тактике, террористы заминировали памятники архитектуры, чтобы нанести максимальный урон. Но эти задачи для наших специалистов не новы. Год назад саперы с ними справились на "отлично", сохранив объект всемирного культурного наследия.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров. "ТВ Центр", Пальмира, Сирия.