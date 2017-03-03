Путин поручил разобраться с ответственностью за незаконную охоту

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Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку исполнения законодательства об ужесточении ответственности за охоту на редких животных. Об этом он сказал на встрече с вице-премьером Александром Хлопониным.

Планы работы по охране окружающей среды Владимир Путин обсудил с заместителем главы правительства Александром Хлопониным, передает "ТВ Центр". 2017 года объявлен в России Годом экологии.

Как доложил Хлопонин, в планах правительства более чем 200 мероприятий. В их числе - работы по ликвидации крупных скоплений мусора и загрязняющих веществ, а также по внедрению на предприятиях чистых технологий. К реализации программы привлечены ведущие компании. Они обеспечат большую часть её финансирования. Владимир Путин обратил также внимание на проблему сохранения редких видов животных и борьбы с браконьерством.



Владимир Путин: "У нас приняты соответствующие законы, ужесточающие наказание за уничтожение животных, особенно редких, краснокнижных. Что происходит на практике, в жизни?

Александр Хлопонин: "Мы сегодня очень внимательно и жёстко следим за несанкционированной охотой, и скажем так, убийствами этих животных. Но тем не менее, позиции у общественников достаточно разные, расходятся".

Путин: "Мнения у людей могут расходиться, это вполне естественно. Но есть закон, он принят. Вплоть до уголовной ответственности. Он применяется или нет?"

Хлопонин: "Да, применяется. Хотя, ещё раз говорю, у нас территория колоссальная, и, может быть, у нас не хватает егерей".

Путин: "Помогите Генпрокуратуре провести соответствующую проверку".

