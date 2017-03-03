Счетная палата выявила за год 900 нарушений в сфере госзакупок

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Счетная палата за прошлый год выявила почти 4 тысячи нарушений законодательства, из них почти 900 - в сфере госзакупок. Об этом руководитель СП Татьяна Голикова сообщила Владимиру Путину в пятницу.

Об итогах деятельности Счётной палаты за прошедший год Владимиру Путину доложила её председатель Татьяна Голикова, передает "ТВ Центр". В 2016 году аудиторы выявили около 4 тысяч нарушений законодательства, в том числе почти 900 нарушений в сфере госзакупок. Все нарушения, по словам Татьяны Голиковой, носят традиционный характер - поставка не тех услуг или товаров, которые предполагались контрактом, а также несоблюдение сроков исполнения.

При этом, как полагает глава Счётной палаты, многие проблемы связаны не со злоупотреблениями чиновников, а с их непрофессионализмом.

"Я вас попрошу обобщить, то что вы сейчас рассказали, то что есть у вас в документах и то, что не было сказано, с предложениями о том, что нужно сделать и по каким направлениям, совместно с кем, для того, чтобы закрыть эти вопросы", - сказал Путин.