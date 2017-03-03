В московском СИЗО "Бутырка" арестант совершил самоубийство

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Мужчина, арестованный по подозрению в незаконном обороте наркотиков, совершил суицид в московской "Бутырке". Уроженец Калмыкии поступил в камеру карантинного отделения СИЗО-2 накануне. По данному факту проводится проверка.