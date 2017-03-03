17:23, 03 марта 2017

В московском СИЗО "Бутырка" арестант совершил самоубийство

Теги:  фсин  самоубийство  Происшествие  москва  сизо

Мужчина, арестованный по подозрению в незаконном обороте наркотиков, совершил суицид в московской "Бутырке". Уроженец Калмыкии поступил в камеру карантинного отделения СИЗО-2 накануне. По данному факту проводится проверка.

Арестант совершил самоубийство в московском следственном изоляторе "Бутырка", передает "Интерфакс". По данному факту проводится проверка.

Как сообщил агентству представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков, тело мужчины 1986 года рождения нашил днем в камере карантинного отделения СИЗО-2. По его словам, ранее судимый за кражу и подозреваемый в незаконном обороте наркотиков уроженец Калмыкии поступил в СИЗО накануне.

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