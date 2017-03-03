Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходные

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Режим работы нескольких станций московского метро изменится в выходные в рамках программы благоустройства. Для входа и выхода пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями или станциями метро, расположенными поблизости.

Вестибюли шести станций московского метро закроют 4 и 5 марта в рамках программы благоустройства, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе столичного метрополитена.

С 22:00 пятницы, 3 марта, до открытия метрополитена в понедельник, 6 марта, для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции "Тульская", восточный вестибюль станции "Кузьминки", северный вестибюль станции "Нахимовский проспект".

С 02:00 субботы, 4 марта, до открытия метрополитена в понедельник, 6 марта, для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции "Чертановская". Также в предстоящие выходные для пассажиров будут частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская".

Кроме того, до 8 марта для пассажиров закрыт северный вестибюль станции "Крылатское" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход - через южный вестибюль.

Ране стало известно, что в 2017 году запланировано проведение ремонта на 13 участках столичного метро. Первые работы пройдут уже в конце марта на Филевской линии. Там же весной будет завершен первый этап ремонтных работ на станциях "Студенческая", "Фили" и "Пионерская", который начался в октябре прошлого года. Уже выполнен демонтаж конструкций платформенной части и вестибюлей.

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