В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать отдел микрокредитов в ТЦ
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Сотрудники полиции задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в отделе микрозаймов в торговом центре в центре Москвы. По данным источника в правоохранительных органах, злоумышленник вошел в здание ТЦ на Бакунинской улице, прошел в учреждению микрозаймов и, заявил, угрожая гранатой, что все захвачены в заложники.
В центре Москвы полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату в отделе микрозаймов в одном из торговых комплексов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В здание на улице Бакунинской вошел молодой человек, прошел в учреждение, выдающее микрокредиты и заявил, что у него граната и все захвачены в заложники", - сказал он.
По словам источника, злоумышленник был задержан. В пресс-службе ГУ МВД столицы подтвердили факт инцидента, отметив, что подробности произошедшего уточняются.
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