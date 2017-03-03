В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать отдел микрокредитов в ТЦ

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Сотрудники полиции задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в отделе микрозаймов в торговом центре в центре Москвы. По данным источника в правоохранительных органах, злоумышленник вошел в здание ТЦ на Бакунинской улице, прошел в учреждению микрозаймов и, заявил, угрожая гранатой, что все захвачены в заложники.

В центре Москвы полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату в отделе микрозаймов в одном из торговых комплексов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В здание на улице Бакунинской вошел молодой человек, прошел в учреждение, выдающее микрокредиты и заявил, что у него граната и все захвачены в заложники", - сказал он.

По словам источника, злоумышленник был задержан. В пресс-службе ГУ МВД столицы подтвердили факт инцидента, отметив, что подробности произошедшего уточняются.

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