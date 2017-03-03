Угрожавший взорвать гранату в московском ТЦ блефовал

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У мужчины, угрожавшего устроить взрыв в отделе микрозаймов в бизнес центре в Москве, не было гранаты. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы, подозрительный предмет в руках злоумышленника не представлял опасности для окружающих. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

В полиции заявили об отсутствии гранаты у мужчины, угрожавшего устроить взрыв в микрофинансовой организации в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.

"Сегодня вечером в столичную полицию поступило сообщение о том, что в офис микрофинансовой организации зашел мужчина и потребовал встречи с директором, держав в руке подозрительный предмет", - рассказали в ведомстве.

На место происшествия прибыла полиция и задержала злоумышленника. По данным МВД, "предметов, представляющих опасность для окружающих, при нем не было". Пострадавших в результате инцидента нет. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции.

Как сообщалось ранее, в одном из бизнес-центров на Бакунинской улице мужчина зашел в микрофинансовую организацию. Он угрожал взорвать гранату и заявил, что все захвачены в заложники.

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