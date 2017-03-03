Песков прокомментировал возможность признания ДНР и ЛНР
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По Конституции внешнюю политику России определяет президент страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности признания Москвой ДНР и ЛНР.
Внешняя политика России определяется главой государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности признания ДНР и ЛНР.
"Могу сказать одно: по конституции внешняя политика России определяется главой государства, а именно президентом России", - цитирует "Интерфакс" Пескова.
Ранее Путин подписал указ о признании документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях ДНР и ЛНР.
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