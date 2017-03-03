ФАС раскрыла картельный сговор на торгах МВД, МЧС и ФСКН

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ФАС раскрыла картельный сговор в ходе аукционов на поставку криминалистического оборудования для нужд МВД России, МЧС и ФСКН на общую сумму 168,8 миллиона рублей. Две компании фактически не конкурировали и получали заказы с минимальным снижением цены, рассказали в московском управлении антимонопольного ведомства.

Московское управление ФАС выявило картельный сговор компаний в ходе аукционов на поставку криминалистического оборудования для нужд МВД, МЧС и ФСКН на общую сумму 168,8 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Компании, которые принимали участие в торгах, обменивались информацией и действовали в интересах друг друга, что привело к поддержанию цены на торгах. Это позволило "Криминалистической технике" выиграть 11 аукционов со снижением от 0,5% до 1% от начальной цены контрактов на общую сумму 83,5 миллиона рублей, а "Аналитике" - три аукциона со снижением менее 1% от начальной цены контрактов на общую сумму 84,4 миллиона рублей.

"Между потенциальными поставщиками оборудования фактически не было конкурентной борьбы. В связи с этим, "силовики" закупали оборудование для криминалистических исследований - криминалистические чемоданы, передвижные лаборатории и расходные материалы к ним - по завышенным ценам", - рассказала замруководителя московского управления ФАС Елена Петрусенко.

Компании, по данным регулятора, нарушили закон "О защите конкуренции". О возможных санкциях в отношении организаторов картеля не сообщается. Штраф за антиконкурентное соглашение для юридических лиц может составить от 10% до 50% от начальной максимальной стоимости предмета торгов.

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