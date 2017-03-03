СБУ изъяла крупную партию "Боярышника" в Запорожье

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Служба безопасности Украины изъяла в Запорожье партию из 200 тысяч бутылок спиртосодержащего средства для ванн "Боярышник". По данным ведомства, стоимость товара составляет около 74 тысяч долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и хранении ядовитых и сильнодействующих веществ.

В Запорожье изъята крупная партия спиртосодержащего лосьона для ванн "Боярышник". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Товар находился на одном из складов частного предприятия, занимающегося оптово-розничной торговлей товаров широкого потребления. Установлено, что в упаковках под видом лосьона содержится 70-процентный спирт неизвестного происхождения", - говорится в сообщении.

Стоимость товара в СБУ оценили более чем в два миллиона гривен (около 74 тысяч долларов). По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и хранении с целью сбыта ядовитых и сильнодействующих веществ.

В конце минувшего года массовое отравление "Боярышником" произошло в России. В Иркутске из-за употребления спиртосодержащего вещества погибли 76 человек. По данному факту возбудили уголовное дело, фигурантами которого являются 22 человека. Роспотребнадзор запретил продажу непищевой спиртосодержащей продукции.

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