Глава "Татфондбанка" стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Теги: Мошенничество банк татарстан

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя правления ПАО "Татфондбанк", депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" в отношении главы "Татфондбанка" Роберта Мусина, передает ТАСС со ссылкой на СКР.

По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники "Татфондбанка" с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами.

Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более трех миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций "Татфондбанка".

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