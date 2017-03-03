Глава "Татфондбанка" стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя правления ПАО "Татфондбанк", депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" в отношении главы "Татфондбанка" Роберта Мусина, передает ТАСС со ссылкой на СКР.
По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники "Татфондбанка" с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами.
Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более трех миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций "Татфондбанка".
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