В НАТО предложили разработать правила поведения для России и альянса

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Заместитель генерального секретаря НАТО Джейми Ши заявил, что России и альянсу необходим диалог для сохранения безопасности в Европе. По его словам, российские и натовские войска в настоящее время находятся ближе, чем в последние 20 лет, и сторонам необходимо разработать правила поведения.

России и НАТО необходимо разработать свод правил поведения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя генерального секретаря альянса Джейми Ши.

"Важным вопросом на повестке дня является то, что российские войска и войска НАТО сегодня ближе друг другу, чем это было последние 20 лет. Очень важно, чтобы у нас был свод правил поведения, с точки зрения построения доверия, сокращения рисков и просчетов в военной активности", - сказал он.

Замгенсека отметил, что для сохранения безопасности в Европе российской стороне и альянсу нужен диалог. По его словам, в ближайшее время состоится очередная встреча Совета Россия-НАТО.

"Очень важно, что мы продолжаем диалог, и Совет Россия - НАТО проводит заседания. В прошлом году состоялось три встречи СРН, и я думаю, что в ближайшем будущем состоится еще одна встреча", - сказал Ши, отметив, что стороны должны сосредоточиться на ключевых вопросах безопасности Европы.

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