В Москву и Петербург доставили 12 тяжелобольных детей из Донбасса

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Из Донбасса на лечение в Россию доставлена группа тяжелобольных детей. Всем им срочно необходима высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Часть пациентов госпитализирована в клиники Петербурга, другие распределены по московским медучреждениям. Эвакуацию провели МЧС совместно с фондом Елизаветы Глинки "Справедливая помощь".

Всю свою жизнь, а это 5 месяцев, Максим во время ежедневных обстрелов в родной Макеевке вел борьбу с тяжелым заболеванием. У Максима врожденный порок сердца. Первый приступ случился, когда ему было всего несколько дней. На родине у мальчика практически не было шансов выздороветь, отмечает "ТВ Центр".

"Мало того, что боевые действия, лечение очень дорогое, так как у нас война, у нас не проводят такие операции, по крайней мере для таких маленьких. Когда наблюдение прошло, предложили помощь по проведению операции, так как сказали что операция неотложная, операция необходимая", - рассказывает мама Максима Елена Кузмичева.

Фонд доктора Лизы стал спасением для 12 малышей из Донецкой и Луганской республик. Даже после трагической гибели Елизаветы Глинки ее дело продолжается. Все эти месяцы волонтеры приезжали в Донбасс, чтобы помочь больным детям, ставшим заложниками боевых действий.

"Ездили приблизительно раз в месяц и также будем ездить. Просто должны поступить данные на детей и когда они собираются, то мы сюда летим", - говорит президента фонда "Справедливая помощь" Ксения Соколова.

На машинах детей из Донбасса перевезли в Россию через границу. В Ростове-на-Дону на аэродроме маленьких пациентов уже ждал спецборт российского МЧС. Родители с малышами на руках проходят в самолет. Санитарная авиация летит в Москву и Санкт-Петербург.

На борту Ил-76 есть все необходимое медицинское оборудование, позволяющее следить за состоянием детей и оказывать им помощь прямо во время полета. Рядом врачи, психологи, а также волонтеры фонда. Под их пристальным наблюдением маленькие пациенты прибывают к месту назначения.

Ровно в 19 часов спецборт прибыл на московский аэродром "Жуковский". Перед этим самолет приземлился в Санкт-Петербурге. На взлётной полосе детей встречают педиатрические бригады скорой помощи. Пациентов из Донбасса уже ждут в лучших московских клиниках.

Елена Сахно, "ТВ Центр".