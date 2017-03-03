Задержанный таксист признался в убийстве 10-летней девочки в Перми

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В Перми найдено тело десятилетней девочки, которую сутки искал весь город. Вчера третьеклассница не вернулась домой из школы и ее мама обратилась в полицию. Задержан преступник, который под давлением неопровержимых улик уже дал признательные показания. Он же показал место где совершил убийство и спрятал тело.

Заместитель директора пермской школы, в которой училась убитая девочка, уже устал отбиваться от журналистов. Репортеры требуют информации, а ее не много. Второго марта третьеклассница вышла на улицу после уроков, но дома так и не появилась. Идти не больше четырёхсот метров — обогнуть детский сад во дворе, а дальше мимо гаражей к подъезду. Путь занимает 10 минут, но ребенок не появился до вечера, не отвечал на звонки. После этого родители забили тревогу. В тот же день к поискам подключились полиция и волонтеры, передает "ТВ Центр".

Десятилетняя школьница была одета в черную дубленку, с собой сине-розовый рюкзак. Учителя и соседи рассказывают, что ребенок рос в благополучной семье. Родители регулярно встречали девочку после уроков, но в этот день она вышла одна. Полицейские опросили подруг и одноклассников, волонтеры на машинах прочесывали город. Рядом с домом есть небольшая лесополоса, проверили и ее. Но никаких следов не нашли.

Волонтеры не прекращали работать даже ночью, но спустя сутки в Следственном комитете заявили - ребенка увезли на автомобиле такси. Темную "Ладу" зафиксировала камера видеонаблюдения, водителя немедленно задержали. Подозреваемым оказался ранее судимый житель Перми.

"Незамедлительно в квартире подозреваемого и автомобиле, на котором он увез девочку, с использованием новейшей криминалистической техники были проведены обыски и осмотры, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности подозреваемого к преступлению. Во время допроса, под тяжестью неопровержимых улик, подозреваемый рассказал об обстоятельствах убийства, а при проверке показаний на месте показал место сокрытия тела возле моста через реку Гаревая. Проведенным осмотром места происшествия тело девочки было обнаружено", - сообщили в Следственном комитете.

По словам следователей, мужчина не был знаком со школьницей. Он силой затащил ребенка в машину, затем выехал за черту города. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего". Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".