Киев отказался от национализированных предприятий в Донбассе

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Донбасс научился жить в условиях блокады и потому вводит ответные меры против Киева, заявил глава ДНР Александр Захарченко. Ранее власти региона ввели внешнее управление на украинских предприятиях. Киев в ответ решил прекратить контакты с национализированными предприятиями Донбасса.

Донецкая республика в пятницу объявила торговую блокаду Украине. О причинах рассказал глава ДНР Александр Захарченко, передает "ТВ Центр". По его словам, это стало результатом политики киевских властей, которые так ничего и не сделали, чтобы приструнить националистические батальоны.

Их участники устанавливают новые блокпосты уже на автомобильных дорогах и пытаются перекрыть проезд для личного транспорта. Вечером радикалы, которые организовали торговую блокаду Донбасса, заблокировали движение по дорогам, ведущим к Мариуполю и Курахово.

Тем временем Киев решил прекратить контакты с национализированными предприятиями в Донбассе. Об этом сообщил министр по делам "временно оккупированных территорий" Вадим Черныш, пишет "Интерфакс". По его словам, хозяйственные отношения сохранятся только с теми предприятиями, которые работают в правовом поле Украины.

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