Пробывший сутки в море россиянин рассказал о своем спасении

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Российский турист сутки провел в открытом море у берегов Таиланда и остался жив. Мужчина вместе с тремя друзьями занимался подводным плаванием, в какой-то момент всех их подхватило сильное течение, и Дмитрий Сомов пропал. Его друзья обратились в туристическую полицию. До темноты мужчину так и не нашли, поиски продолжились только утром в пятницу.

Встретить оставшегося в живых российского туриста на пирс вышли десятки людей — полиция, медики, военные, журналисты, работники порта на время бросили разделывать рыбу. Многие даже снимают счастливца на камеру смартфонов. Такое скорей в кино бывает, нежели в реальной жизни — один в открытом море более суток, и остался жив.

48-летнего туриста из Курганской области Дмитрия Сомова встречают его знакомые, с которыми накануне он отправился в море, к одному из островов, чтобы понырять с маской и поохотиться на рыбу, передает "ТВ Центр".

"Они наняли лодку. Любой человек может нанять лодку и ехать на какие-то острова. Единственно что: место было выбрано там где течение, поэтому и случилась такая ситуация", - говорит ассистент начальника туристической полиции Пхукета Игорь Протасов.

Сильное течение мгновенно унесло четырёх туристов в разные стороны и они потеряли друг друга. Двоих позже подобрали проплывающие мимо рыболовецкие шхуны. Третий смог найти свою лодку и самостоятельно вернулся на берег. А вот Дмитрий Сомов пропал, о чем его спасшиеся товарищи сообщили в туристическую полицию.

"После получения заявки, мы сразу же связались с военно-морскими силами Таиланда. У нас есть база на Пхукете. Также связались с морской полицией. Также были оповещены гражданские суда, которые находились в акватории", - рассказывает Протасов.

На Дмитрия Сомова под утро наткнулось гражданское судно. Турист сумел зацепиться за ограничительный буй. Так и висел на нем, ожидая помощи. Даже ружье для подводной охоты не бросил.

Он, конечно, сильно устал, но нашёл силы улыбаться и шутить. Расспрашивал у приятелей, как они спаслись. Российского туриста отвезли в больницу, после осмотра отпустили — отдыхать в отель, где его ждала супруга. Журналистам в Таиланде удалось побеседовать с Дмитрием.

"Главное, конечно, было не запаниковать, особенно ночью. Кругом – совершенно пустое море, корабли никакие уже не ходили, темно, волны довольно высокие. В какой-то момент я решил, что все, не выживу. Попрощался мысленно со всеми, вспомнил многое. Больше того вспомнил, что плохого сделал в жизни. Вот, думаю, прожил-то всего 50 лет, считай. Пристегнулся к бую – я его сначала отстегнул, трос мне мешал немного, и просто за него руками держался, но тут подумал – если утону, не найдут, а буй всегда на воде держаться будет, так и меня найдут", - говорит спасенный россиянин.

Наверное, плохо эта история закончиться и не могла. По крайней мере, с этим человеком — любителем подводной охоты на сомов Дмитрием Сомовым, жителем небольшого городка в Курганской области под названием Щучье.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".