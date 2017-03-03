Трамп опубликовал фотографию лидера демократов с Путиным

Теги: В мире путин сша трамп

Фотография сенатора Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в Сенате, стоящего рядом с президентом России Владимиром Путиным, появилась в Twitter Дональда Трампа. Так президент США прокомментировал ситуацию вокруг контактов главы Минюста США Джеффа Сешнса с послом России в США Сергеем Кисляком.

Дональд Трамп разместил в Twitter фотографию сенатора Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в Сенате, стоящего рядом с президентом России Владимиром Путиным.

"Нужно немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Что за лицемерие!" - написал президент США.

We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2017

В ответ на это Шумер напомнил Трампу, что он контактировал с Путиным в 2003 году. Кроме этого, сенатор подчеркнул, что встреча проходила в присутствии прессы.

Happily talk re: my contact w Mr. Putin & his associates, took place in '03 in full view of press & public under oath. Would you &your team? https://t.co/yXgw3U8tmQ — Chuck Schumer (@SenSchumer) March 3, 2017

Ранее Шумер призвал главу Минюста США Джеффа Сешнса покинуть свой пост из-за сообщений о его контактах с послом России в США Сергеем Кисляком.

В ответ Сешнс рассказал, что на встрече с Кисляком в сентябре 2016 года речь шла о терроризме и ситуации на Украине. Он подчеркнул, что встречался с послом не в качестве члена команды Трампа, поэтому не солгал, отрицательно ответив на вопрос во время слушаний в Сенате, знает ли он о встречах членов штаба Трампа с представителями России.

Ранее из-за контактов с Россией в отставку ушел советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Поводом для увольнения стал тот факт, что Флинн обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, но скрыл это от вице-президента Майкла Пенса.

Американские спецслужбы утверждают, что Россия организовала кампанию с использованием кибератак и пропаганды с целью повлиять на исход выборов президента США.

Читайте также:

Трамп назвал критику в адрес генпрокурора США "охотой на ведьм"

Трамп заявил о полном доверии генпрокурору Сешнсу

Трампа "назначили" министром жилищного строительства США