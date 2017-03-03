Трамп опубликовал фотографию лидера демократов с Путиным
Фотография сенатора Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в Сенате, стоящего рядом с президентом России Владимиром Путиным, появилась в Twitter Дональда Трампа. Так президент США прокомментировал ситуацию вокруг контактов главы Минюста США Джеффа Сешнса с послом России в США Сергеем Кисляком.
Дональд Трамп разместил в Twitter фотографию сенатора Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в Сенате, стоящего рядом с президентом России Владимиром Путиным.
"Нужно немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Что за лицемерие!" - написал президент США.
В ответ на это Шумер напомнил Трампу, что он контактировал с Путиным в 2003 году. Кроме этого, сенатор подчеркнул, что встреча проходила в присутствии прессы.
Ранее Шумер призвал главу Минюста США Джеффа Сешнса покинуть свой пост из-за сообщений о его контактах с послом России в США Сергеем Кисляком.
В ответ Сешнс рассказал, что на встрече с Кисляком в сентябре 2016 года речь шла о терроризме и ситуации на Украине. Он подчеркнул, что встречался с послом не в качестве члена команды Трампа, поэтому не солгал, отрицательно ответив на вопрос во время слушаний в Сенате, знает ли он о встречах членов штаба Трампа с представителями России.
Ранее из-за контактов с Россией в отставку ушел советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Поводом для увольнения стал тот факт, что Флинн обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, но скрыл это от вице-президента Майкла Пенса.
Американские спецслужбы утверждают, что Россия организовала кампанию с использованием кибератак и пропаганды с целью повлиять на исход выборов президента США.
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