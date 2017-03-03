Пожарные спасли пять человек из горящего дома в Москве

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В Москве сотрудники МЧС спасли пять человек во время пожара в квартире на северо-востоке города. Возгорание произошло в доме №6 на Холмогорской улице. Пятерых человек спасли из соседних квартир, десятерых эвакуировали из подъезда. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Пожарные спасли пять человек из горящего дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС столицы.

"Пожар на площади 20 квадратных метров произошел в квартире дома №6 на Холмогорской улице. В ходе ликвидации пожара из соседних квартир спасено пять человек, также из подъезда были эвакуированы десять жильцов, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пожар был ликвидирован в 20:56. В настоящее время выясняется причина возгорания.

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