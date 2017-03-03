Daimler отзовет более 1 млн автомобилей Mercedes-Benz из-за риска возгорания

Теги: В мире автомобиль автопром

Немецкий концерн Daimler объявил, что отзовет более одного миллиона автомобилей марки Mercedes-Benz по всему миру из-за риска возгорания. Решение затронет автомобили классов С, Е, СLA, GLА и GLC, выпущенных в период с 2015 года по 2017 год.