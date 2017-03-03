Де Мистура заявил о прогрессе в формировании единой делегации от оппозиции Сирии

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В вопросе о формировании единой делегации оппозиции на межсирийских переговорах достигнут прогресс. По словам спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, он стремится к тому, чтобы вместо приглашения новых групп все объединились под "общим зонтиком".

В вопросе формирования единой делегации оппозиции достигнут прогресс. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуру.

"В вопросе создания одной делегации оппозиции для переговоров с правительством достигнут прогресс. Мы ожидаем и поддерживаем активизацию диалога, контакты между участниками в этом вопросе. Данные усилия предпринимались и сегодня", - сказал он.

По словам де Мистуры, усилия в это направлении будут продолжены на основе резолюции Совбеза ООН, согласно которой разные стороны должны собраться "под одним зонтиком" с пониманием общей позиции. Он отметил, что данная работа ведется уже много месяцев. Прямого ответа на вопрос о возможности приглашения на переговоры курдов и "хмеймимскую группу" оппозиции де Мистура не дал.



"Мое желание, чтобы вместо приглашения новых и новых групп, все понимали, что, чем больше мы объединяемся, тем наша жизнь становится лучше. Те, кто хочет быть частью процесса, должны встать под один общий зонтик. Вот чего мы добиваемся", - подчеркнул он.

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