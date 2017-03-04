Тереза Мэй не планирует выплачивать Евросоюзу €60 млрд после Brexit
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена не выплачивать Евросоюзу компенсацию в размере 60 миллиардов евро после окончания Brexit. Многомиллиардная выплата должна произойти согласно заключенным соглашениям в случае выхода Великобритании из ЕС.
Юристы британского правительства узнали, что премьер-министр Королевства Тереза Мэй намерена отказаться от выплаты Евросоюзу компенсации за Brexit. Об этом, как сообщает ТАСС, пишет Times.
По словам источника в правительстве, юридический совет заключается в том, что "нет необходимости платить по окончании активизации Статьи 50" Лиссабонского соглашения. Она предполагает, что любое государство может принять решение о выходе из Евросоюза, а закона, обязывающего страну при выходе из ЕС произвести выплату, нет.
Ранее в декабре стало известно о существовании соглашений, согласно которым, Великобритания обязана выплатить Евросоюзу сумму в размере 50-60 миллиардов евро. Она складывается из обязательств, которые Королевство приняло на себя как член Евросоюза, но пока не профинансировало.
Тема компенсации может стать одним из главных на переговорах между британским правительством и ЕС. Обсуждение намечено на март 2017 года.
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