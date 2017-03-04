В Подмосковье задержали женщину за кражу более 700 тыс. рублей

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В Подмосковье неизвестный похитил более 700 тысяч рублей из сейфа в квартире. По факту кражи сотрудники полиции задержали 36-летнюю жительницу поселка Заря под Балашихой.

В подмосковном поселке Заря под Балашихой задержали 36-летнюю местную жительницу, которая украла 747 тысяч рублей из сейфа в квартире.

Ранее в полицию с заявлением о пропаже денег обратился 40-летний местный житель. Как сообщает сайт ГУ МВД России по Московской области, злоумышленницу задержали во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".