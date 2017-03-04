Китай увеличит расходы на оборону на 7%

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Пекин решил увеличить расходы на оборону в текущем году на 7%. По словам официального представителя Всекитайского собрания народных представителей 12 созыва, эта доля расходов составит 1,3% от ВВП страны.

Китай увеличит расходы на оборону в 2017 году на 7%. Об этом заявила на пресс-конференции перед открытием пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 12-го созыва официальный представитель этого высшего законодательного органа КНР Фу Ин.

По ее словам Пекин определяет расходы на оборону каждый год. В 2017 году бюджет увеличится примерно на 7%, а доля расходов составит 1,3% от ВВП страны, передает ТАСС.

Она добавил, что когда была на конференции по безопасности в Мюнхене, то ее участникам было рекомендовано увеличить размер расходов на оборону до 2% от ВВП страны. "По этой причине мы продолжаем увеличение военных расходов", - отметила она.

Она добавила, что за прошедшие десятилетия произошли крупные конфликты и войны, которые стали причиной серьезного материального ущерба и потока беженцев. При этом, Китай, по ее словам, "ни разу не нанес вред другой стране".

В 2016 году военный бюджет Китая планировалось увеличить на 7,6% по сравнению с предыдущим годом, то есть, до 954 миллиардов юаней (около 146 миллиардов долларов).