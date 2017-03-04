В Туве расследуют жестокое убийство семьи

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Тела двух детей и их родителей обнаружили после тушения пожара в доме в городе Ак-Довурак. Жестокое убийство в Туве расследует оперативная группа. По предварительным данным, поджог устроили, чтобы скрыть следы преступления.

Жестокое преступление расследуют в Туве. В городе Ак-Довурак была убита целая семья, передает "ТВ Центр".

Тела четырёх человек - супругов и их маленьких детей - обнаружили ночью во время тушения пожара в многоквартирном доме. Подробностей пока известно крайне мало. Скорее всего, поджог устроили, чтобы скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело.

"4 марта текущего года в квартире № 45 дома № 3 по улице 50 лет ВЛКСМ города Ак-Довурак по месту своего проживания обнаружены тела 35-летних супругов с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Кроме того, в ванной комнате с признаками утопления в воде обнаружены тела малолетних детей супружеской пары: четырех и шести лет. В настоящее время следствием для установления причин смерти четырех потерпевших назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы", - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Тыва по взаимодействию со СМИ Алла Нурсат.

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. В неё вошли следователи из отдела по особо важным делам, криминалисты, а также сотрудники МВД по республике. Чтобы установить все обстоятельства случившегося, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, допрашиваются свидетели.