Задержанных на Шри-Ланке россиян отпустят 6 марта

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Российское посольство помогло девяти гражданам, задержанным на Шри-Ланке. Миграционная служба острова забрала у них паспорта и поместила в лагерь для нелегалов. Как рассказали в диппредставительстве, их отпустят 6 марта.

Задержанные на Шри-Ланке россияне будут выпущены в понедельник, 6 марта. Уже на следующий день они вылетят на родину. Об этом заявили в посольстве России на Шри-Ланке, передает "Интерфакс".

Информация о том, что на побережье Шри-Ланки задержаны девять российских граждан, появилась в пятницу. Один из них опубликовал призыв о помощи на своей странице социального фотохостинга.

"Сейчас у меня отняли паспорт, и поместили в кэмп для эмигрантов, в котором непонятно, сколько меня продержат, никакой информации не дали. Причина моего задержания и помещения сюда тоже неизвестна. Никаких объяснений, официальных документов нам не дали", - написал здержанный Михаил Степаненко.

Молодой человек рассказывал, что у него на руках есть действующая до апреля туристическая виза. Он отмечал плохие бытовые условия в лагере и негативное отношение шриланкийских правоохранителей. Сейчас подробностями задержания наших граждан занимаются сотрудники российского посольства. На официальной странице ведомства в Facebook вечером 3 марта появилось сообщение о том, что они находятся в тесном контакте с Миграционной службой Шри-Ланки.

"Части россиян предъявлялись обвинения в нарушении правил пребывания в стране. После проведения необходимых проверок со стороны шриланкийских властей посольство будет добиваться освобождения всех задержанных без обоснованных причин", - говорится в сообщении.

По словам еще одной российской туристки, она и другие россияне были задержаны местной полицией 27 февраля на одном из пляжей. В комментарии в соцсети девушка возмущается действиями шриланкийских правоохранителей, утверждая, что за возврат паспорта с россиян требовали деньги. Сейчас туристка освобождена и вылетела из страны в Россию.

В основном, претензии к нашим соотечественникам состоят в нарушении правил пребывания в стране. На официальной странице диппредставительства уточняется, что "всем, кто был необоснованно задержан посольство окажет всевозможную помощь. Лицам, нарушившим законы страны пребывания, придется, к сожалению, за это отвечать".

Андрей Сидоренко, "ТВ-Центр".