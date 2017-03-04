Российские саперы вновь проверят Пальмиру

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В освобожденной сирийской Пальмире начинают восстанавливать водоснабжение, а также электричество и связь. Работы, по словам местных властей, могут занять несколько недель. На ремонт крупных объектов уйдет не один месяц. В ближайшее время также начнут расчищать улицы и дороги. Но сначала каждое строение проверят саперы.

Сирийские военные сбрасывают чёрный флаг исламистов с древнего амфитеатра. Над цитаделью, как над всеми ключевыми точками города, теперь развевается флаг Сирийской республики. Правительственные войска при поддержке отрядов шиитского ополчения и российских ВКС контролируют и северную и южную часть города. Солдаты говорят, что оставшиеся боевики спешно бежали в восточном направлении, передает "ТВ Центр".

"Это важное событие, поскольку город исторический. Главное теперь - удержать эту победу, этот город. И, дай Бог, мы это сделаем, с помощью наших русских и иранских друзей. И отсюда, из этого исторического театра, я хочу поблагодарить наших русских друзей - весь русский народ за его помощь", - отметил командир отряда бойцов народного ополчения Ахмад Бухаммад.

Ровно год назад в марте сирийские войска отбили Пальмиру у боевиков. Российские сапёры провели масштабную операцию по разминированию города. Однако в декабре, когда основные силы правительственной армии были брошены на освобождение Алеппо, исламисты вновь захватили Пальмиру. Теперь сирийцы говорят, что больше не отдадут город радикалам. А эта победа придаёт им уверенности в том, что сирийская армия при поддержке русской авиации может победить исламистов на любом фронте.

"Освобождение Пальмиры - это не только символ новой эры, но и начало освобождения всей территории Сирии. Мы удержим город. На этот раз террористы оказались слабее, потому что мы наступали сразу по нескольким фронтам - и здесь, и в Алеппо, и в направлении Ракки", - заявил командир отряда Турки Бухаммад.

Учёные говорят, что древний амфитеатр, который находится в списке памятников Всемирного наследия, и который боевики взорвали при отступлении, можно будет отреставрировать. Разрушения не критические.

"Я хочу сказать, что эти террористы никакого отношения к исламу не имеют, потому что настоящие мусульмане так не стали бы поступать", - отметил Ахмад Бухаммад

Сейчас сапёрам вновь предстоит проверить всю территорию города. При отступлении исламисты, как правило, минируют буквально всё. Но сирийцы уверены, что имея за плечами огромный опыт, российские сапёры быстро справятся с этой задачей. Также, как это было в освобождённом от боевиков Алеппо.

Сергей Псурцев, Кирилл Макаров, "ТВ Центр".

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