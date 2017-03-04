ВСУ продолжают обстрелы ДНР и ЛНР

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Из Донбасса приходят сообщения о новых обстрелах. Два десятка нарушений перемирия зафиксировали власти Луганска. Под огнём также оказались окрестности Донецка и Горловки. Снаряды попали в жилой сектор. Силовики вновь ударили по Донецкой фильтровальной станции. Пришлось перенести работы по разминированию этого района. А также отменить инспекцию ОБСЕ.

Донецкая фильтровальная станция снова в новостных сводках. Расположенная на нейтральной территории, она обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии разграничения. Что, впрочем, не помеха для украинских силовиков. Нарушая достигнутые в Минске договоренности об обеспечении режима тишины на время разминирования территории предприятия, военные выпускают шесть мин. Четыре из которых попадают в цель, передает "ТВ Центр".

"В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины был сбит беспилотник миссии ОБСЕ в районе ДФС. Данной провокацией украинская сторона целенаправленно сорвала инспекцию миссии на территории Донецкой фильтровальной станции", - отметил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Перебои в Донецке сейчас не только с водой. Если в начале недели свет был, как рассказывают жители города, то к выходным пропал.

Под землю пожилая жительница города спустилась еще в самом начале войны. И до сих пор боится спать дома. Обстрелы и днем, и ночью не прекращаются. Сейчас в подвале обитают 15 человек. Возвращаться в квартиры они не спешат.

За уходящую неделю ВСУ 11,5 тысяч раз обстреляли территорию республики. Под огнем почти каждый населенный пункт ДНР. Среди жертв - один мирный житель. В Красном Партизане женщина получила осколочное ранение. Сейчас она в реанимации.

"Все эти факты доказывают преступные действия украинского командования по отношению к мирному населению Донбасса, которое одобрено военно-политическим руководством Украины. Мы с уверенностью заявляем, что все виновники понесут наказание за свои решения и действия", - заявил Басурин.

Кто будет отвечать за то, что экономика страны вошла в десятку самых "несчастных" в мире, непонятно. Ветераны так называемой АТО продолжают энергетическую блокаду Донбасса. И вслед за железными дорогами обещают заблокировать автомобильные.

"Сейчас проводится подготовительная работа. Нам нужно будет сразу автомобильные дороги перекрыть так, чтобы не было потом спекуляций по поводу того, что мы берем какие-то деньги за пропуск тех или иных товаров", - отметил командир отряда "Донбасс" Анатолий Виногродский.

Держать оборону, по его словам, сложнее с каждым днем. Олигархи якобы купили нацгвардию. А та наняла молодчиков для провокации. И напасть на блокпосты они должны чуть ли ни 4 марта. Премьер Украины, в свою очередь, продолжает называть блокадников агентами Кремля.

"То, что происходит с блокадой - это в интересах Российской Федерации. Речь идет о том, что наш уголь, украинский, который закупался за гривны, и с которого платились налоги на Украине надо запретить, а покупать в России. Это диверсия против нашего государства", - заявил премьер Украины Владимир Гройсман.

По его словам, из-за энергетической блокады Украина потеряет 75 тысяч рабочих мест и 3,5 миллиарда долларов. Плюс, в перспективе, как прогнозируют украинские экономисты, произойдет падение экспорта. И, как следствие, резкая девальвация гривны.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".