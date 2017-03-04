Во Франции потребовали заменить Фийона на выборах президента

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Мэр Бордо Ален Жюппе заявил, что готов баллотироваться в президенты Франции вместо Франсуа Фийона. Заменить его потребовали в "Союзе демократов и независимых".

Во Франции усиливается волна недовольства Франсуа Фийоном. Заменить кандидата в президенты потребовал "Союз демократов и независимых", которые входят в альянс с Республиканцами, сообщает "ТВ Центр".

Ранее стало известно, что баллотироваться вместо Фийона готов мэр Бордо Ален Жюппе, который на праймериз занял второе место.

Франсуа Фийон оказался в центре скандала из-за дела о фиктивном трудоустройстве его супруги Пенелопы. По данным следователей, она числилась, как помощник парламентария и получала зарплату. Но при этом ничего не делала. На этой неделе квартиру четы несколько часов обыскивали следователи. Кроме того, Фийон получил повестку в суд. Заседание назначено на середину марта.