Белые тигры попали в ДТП под Оренбургом

Теги: Происшествие оренбург дтп

В ночь на 4 марта у сотрудников ГИБДД Оренбургской области выдалось необычное дежурство. Им пришлось проводить спецоперацию по спасению редких белых тигров. Автоинспекторы прибыли на вызов и обнаружили фуру, в кузове которой были клетки с пятью хищниками. При этом, ни водителя, ни дрессировщика на месте происшествия не оказалось.

На месте ДТП полицейские дежурили всю ночь. На ноги сотрудников ГИБДД поднял звонок от взволнованного мужчины. Тот сбивчиво объяснял, что сдал в аренду грузовик. Система ГЛОНАСС показывала, что сначала машина шла по утвержденному маршруту. Но на территории Оренбургской области резко затормозила. С выключенным зажиганием фура почему-то стоит около пяти часов, передает "ТВ Центр".

"Поступило сообщение о том, что в районе села Северное, на трассе Москва-Челябинск, в кювет съехал грузовой автомобиль с фургоном. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, которые установили, что водитель автотранспортного средства с места происшествия скрылся", - отметил начальник ОИ и ОС УМВД России по Оренбургской области Алексей Овсянников.

Водителя нет. Пропала и машина сопровождения. А из фургона доносилось рычание. Грузовик должен был доставить в Башкирию цирковых белых тигров. Редкие кошки только что закончили выступать в Волгограде. Следующий манеж их ждал в Уфе. Но в каком состоянии артисты, полицейские сами не решились выяснить. Дождались дрессировщика.

Тигры физически не пострадали, но у них после ДТП сильный шок. К тому же, сразу вытащить грузовик из кювета не получилось.

Сейчас на месте ЧП работает спецтехника, так что уже 4 марта кошки продолжат свой путь. Полицейские надеются, что больше приключений у этого полосатого рейса на трассе не будет.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".