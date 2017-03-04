В цирке на проспекте Вернадского отметили буддистский Новый Год

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Более трех тысяч человек пришли в Большой Московский Цирк на проспекте Вернадского. Там прошло шоу с дрессированными животными и большой концерт в честь буддистского Нового Года.

Цирковые выступления, шоу с дрессированными животными и большой концерт. В Москве с размахом отметили буддистский Новый Год, сообщает "ТВ Центр".

Это самый главный праздник у монгольских и тюркских народов. Его называют торжеством Белого Месяца - символом обновления человека и природы.

В связи с этим в Большом Московском Цирке на проспекте Вернадского собрались более трёх тысяч человек. В начале гостей концерта поздравили ламы Буддистской общины. После чего зрители смогли увидеть номера воздушных гимнастов, познакомится с культурой Бурятии и пофотографироваться в национальных костюмах.