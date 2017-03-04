В Москве открылась выставка "Русская тройка и не только"

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Выставка "Русская тройка и не только" открылась в галерее "На Каширке". Там представлены произведения известных художников из России и других стран.

В Москве заработала выставка "Русская тройка и не только". За основу организаторы взяли метафору Николая Гоголя: "Русь - птица-тройка". И приурочили открытие к 165-тилетию со дня смерти писателя, сообщает "ТВ Центр".

В галерее "На Каширке" представлены произведения известных художников из России и других стран, картины, скульптуры, инсталляции. Посетители смогут увидеть мультфильмы, дореволюционные открытки, предметы быта, а также печатную графику из Дома Гоголя в Москве.

Все экспонаты объединяет общий смысл. Это образ "тройки". Кроме того, для гостей подготовили лекции и концерты, поэтические чтения. Выставка будет работать до 1 апреля.