На месте схода лавины в КБР найдены тела еще двух жертв

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Тела еще двух человек найдены на месте схода лавины в КБР. Еще четыре жертвы были обнаружены на склоне Чегета 3 марта.

В Кабардино-Балкарии на месте схода лавины обнаружили тела мужчины и женщины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по КБР Кантемира Берова. По его словам, поисковые работы продолжаются.

Накануне, 3 марта, на склоне Чегета в Кабардино-Балкарии обнаружили тела четверых человек после схода лавины. При этом, один из попавших под лавину лыжников остался жив. Тела были найдены на склоне, запрещенном для катания.