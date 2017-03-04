В КБР рассказали о седьмом погибшем при сходе лавины

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Тело седьмой жертвы схода лавины обнаружено на склоне горы Чегет, сообщили в региональном МЧС. Там отметили, что погибший катался на сноуборде.

На месте схода лавины в Кабардино-Балкарии обнаружено тело еще одного погибшего. Об этом заявил руководитель пресс-службы республиканского управления МЧС Кантемир Беров, передает ТАСС. По его словам, сноубордист погиб на горе Чегет.

Ранее сообщалось об обнаружении тела мужчины и женщины на этом же месте. Кроме того, накануне, 3 марта, на склоне горы обнаружили тела четверых человек. Еще один из попавших под лавину лыжников остался жив.