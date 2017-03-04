Матвиенко: Египет на 90% выполнил план по безопасности аэропортов

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​Египет на 90% выполнил план по обеспечению безопасности аэропортов в стране, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, осталось выполнить четыре позиции.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Египет выполнил план по обеспечению безопасности аэропортов на 90%. Об этом сообщает "Интерфакс".

"С удовлетворением хочу сказать, что авиационные власти и спецслужбы двух стран провели колоссальную работу по реализации совместного плана мероприятий по обеспечению безопасности в египетских аэропортах. Можно сказать, что этот план выполнен более чем на 90%", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

По ее словам, осталось выполнить четыре позиции этого совместного плана. "Как только египетская сторона ответит, что и эти четыре позиции доработаны до конца, выезжает наша группа экспертов и делает окончательное заключение", - сказала Матвиенко.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года. Такое решение приняла российская сторона после того, как над Синайским полуостровом потерпел крушение самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа". Рейс летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Позднее в ФСБ признали случившееся терактом.