Глава британского МИД Джонсон посетит Москву в конце марта

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В конце марта в Россию приедет глава МИД Великобритании Борис Джонсон. В самом ведомстве подчеркнули, что Лондон всегда был заинтересован в сотрудничестве с Москвой по вопросам, представляющим национальный интерес для Великобритании.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон посетит Россию в конце марта 2017 года, передает "Интерфакс". Об этом рассказали в посольстве Великобритании в Москве.

В свою очередь, в британском МИД отметили, что Лондон всегда был заинтересован в сотрудничестве с Москвой по вопросам, которые представляют для Великобритании национальный интерес.

Ранее в марте британские парламентарии призвали руководство страны наладить диалог с Россией. В докладе, который опубликовал Международный комитет Палаты общин, есть рекомендация не подвергать критике действия Москвы без предъявления доказательств. А также не препятствовать работе российских СМИ.