На МКАД мотоциклист погиб, врезавшись в автомобиль

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В ночь на 4 марта на МКАД произошла трагедия. Мотоциклист врезался в автомобиль. От полученных травм байкер скончался. В Госавтоинспекции отметили, что это первый смертельный случай с мотоциклистами в 2017 году.

Столкновение мотоцикла с автомобилем на МКАД закончилось смертью байкера. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Москвы, трагедия произошла на северо-востоке Москвы возле района Бибирево.

"Сегодня в 2:30 по московскому времени на 86 километре МКАД мужчина на мотоцикле Yamaha столкнулся с автомобилем марки Citroen. В результате ДТП байкер погиб на месте", - отметили в пресс-службе.

Также в Госавтоинспекции подчеркнули, что это первый смертельный случай с байкерами в текущем году.