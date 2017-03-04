СКР проверит обстоятельства гибели туристов под лавиной в КБР

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Под снежными завалами на горе Чегет, в Кабардино-Балкарии найдено тело седьмого погибшего. Как сообщают в МЧС, сейчас поиски завершены. Сход лавины произошёл в пятницу днём на северном склоне, где катание было категорически запрещено. Следственный комитет уже начал проверку.

На северных склонах Чегета не прекращаются работы. На месте происшествия в субботу с самого утра работают спасатели Эльбрусского высокогорного отряда. Поиски туристов возобновлены, сообщает "ТВ Центр".

"В 9:05 работы на северном склоне горы Чегет продолжены, личный состав привлечен - 49 человек спасателей и четыре единицы техники. Также среди этого личного состава находится два кинологических расчёта", - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Батыр Хоханаев.

С собаками и со специальным оборудованием спасатели обследуют снежные склоны. В субботу утром нашли еще трех погибших. В республиканском Следственном комитете отмечают, что это женщина и двое мужчин. Сейчас судмедэксперты пытаются установить их личности.

Ранее сообщалось о том, что были обнаружены тела четырех человек. Это туристы из Москвы и Кирова. Еще одного — из Нижнего Новгорода — удалось спасти. Мужчину эвакуировали в сопровождении медиков. По факту ЧП в горах уже началась доследственная проверка.

Сход лавины на запрещенном для катания склоне горы Чегет произошел накануне днем приблизительно в 12 часов. Снег накрыл находившихся там туристов. Их гибель зафиксировали случайные очевидцы.

Точное количество пострадавших сейчас устанавливается. Следователи выясняются обстоятельства, ставшие причиной трагедии. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются, так как есть вероятность, что под снегом могут находиться еще несколько человек.

Елена Сахно, "ТВ Центр".