Ресин проинспектировал ход строительства Храма Живоначальной Троицы

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Советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин провел инспекцию хода строительства Храма Живоначальной Троицы в районе Чертаново в Москве. Сейчас там возводят монолитные своды и продолжаются инженерные работы.