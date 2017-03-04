14:39, 04 марта 2017

Ресин проинспектировал ход строительства Храма Живоначальной Троицы

Теги:  Москва  строительство  ресин  храм

Советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин провел инспекцию хода строительства Храма Живоначальной Троицы в районе Чертаново в Москве. Сейчас там возводят монолитные своды и продолжаются инженерные работы.

Ход строительства Храма Живоначальной Троицы в столичном районе Чертаново проинспектировал советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".

Сейчас возводят монолитные своды, продолжаются инженерные работы. Храм строят в стиле классицизма. Изготовлены колокола и кресты. Выполняются иконостасы для трёх пределов.

Кроме того, согласовывают проект благоустройства прилегающей территории. Одновременно возводят приходской дом. Там разместят воскресную школу, спортивный и актовый залы, а также трапезные и подсобные помещения.  

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