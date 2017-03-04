Задержанные на Шри-Ланке россияне вели незаконный бизнес

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Задержанные на Шри-Ланке россияне в ближайшие дни вернутся домой. В российском посольстве сообщили, что уже в понедельник 6 марта все девять туристов будут отпущены из лагеря для мигрантов и на следующий день их депортируют на родину.

О том, что задержанные на Шри-Ланки российские граждане вероятно занимались незаконной предпринимательской деятельностью, сообщил в интервью информагенствам посол России в Коломбо, Александр Карчава. По его словам, сотрудникам диппредставительства удалось договориться с миграционной службой о том, что наши соотечественники, которых еще обвиняют и в сопротивлении властям, будут отпущены в понедельник, а днем позже депортированы на Родину, передает "ТВ Центр".

Информация о том, что на побережье Шри Ланки задержана группа россиян появилась в пятницу. Призыв о помощи на своей странице социального фотохостинга опубликовал один из российских туристов.

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