Песков прокомментировал сообщения о планах Трампа по ИГ
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Россия продолжает борьбу с террористами ИГ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию СМИ о намерении американского лидера Дональда Трампа отложить соглашение с Москвой по совместной борьбе с "Исламским государством".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о намерении американского лидера Дональда Трампа отложить подписание соглашения с Москвой по совместной борьбе с "Исламским государством".
По его словам, Москва и так продолжает борьбу с запрещенным в нашей стране ИГ, передает ТАСС.
Ранее агентство AP сообщило, что Трамп может отложить планы по достижению соглашения с Россией по совместной борьбе с ИГ на неопределенное время. Это решение обусловлено возросшим давлением американской общественности из-за предполагаемых связей президента с Москвой. Кроме того, возможной причиной является жесткая позиция в отношении России министра обороны США Джеймса Мэттиса, а также нового помощника Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера.
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