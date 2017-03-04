"Лужники" и Воробьевы горы соединят канатной дорогой в 2018 году

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В 2018 году "Лужники" и Воробьевы горы будут соединены канатной дорогой. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, это произойдет перед началом чемпионата мира по футболу.

"Лужники" и Воробьевы горы в 2018 году будут соединены канатной дорогой. Об этом сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Все работы идут по графику. Сегодня заливается монолитное основание опор, на которых будет крепиться фуникулер. К чемпионату мира мы построим и сдадим эту дорогу полноценно", - приводит его слова ТАСС.

По его словам, все строительные работы в "Лужниках" уже полностью завершены. В течение ближайших дней начнется комплексное благоустройство территории вокруг реконструированной арены. "Мы считаем, что это будет большой подарок для болельщиков и гостей города, что можно будет с Воробьевых гор на фуникулере приехать прямо в "Лужники", - подчеркнул он.

В "Лужниках" состоятся церемония и матч открытия чемпионата мира 2018 года. Кроме того, там пройдет один из полуфиналов и финал турнира.

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