Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефона перед выборами

Теги: В мире обама сша трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-глава Белого дома Барак Обама занимался прослушиванием его телефонных разговоров во время предвыборной кампании.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник на этом посту Барак Обама прослушивал его телефонные разговоры во время предвыборной кампании.

"Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower прямо перед победой", - написал он в микроблоге в Twitter.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2017 г.

Также нынешний глава Белого дома усомнился в том, что подобные действия человека, занимающего пост президента США можно назвать законными. "Как низко мог пасть президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры во время сакрального избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал Никсона. Плохой парень!" – подчеркнул Трамп.

Кроме того, он отметил, что "хороший адвокат, наверное, сможет превратить в большое дело тот факт, что Обама подслушивал" разговоры в октябре.

Ранее Трамп неоднократно обвинял Обаму в информационных утечках. В частности, он заявлял, что сообщения о деталях его телефонных разговоров с премьером Австралии Малкольмом Тёрнбуллом и президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето организовали "люди Обамы". Они якобы все еще остаются в аппарате Белого дома и в Совете национальной безопасности.

Читайте также:

Песков прокомментировал сообщения о планах Трампа по ИГ

Трамп опубликовал фотографию лидера демократов с Путиным

Трамп назвал критику в адрес генпрокурора США "охотой на ведьм"