Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефона перед выборами

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник на этом посту Барак Обама прослушивал его телефонные разговоры во время предвыборной кампании.

"Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower прямо перед победой", - написал он в микроблоге в Twitter.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!